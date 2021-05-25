شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أفضل الهواتف الذكية المرتقبة قبل نهاية 2021؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قارب العام 2021 منتصفه، ولا يزال عشاق الهواتف الذكية ينتظرون الكثير من المفاجآت قبل نهاية العام.



موقع "كاندي تيك" التقني المتخصص يقدم أبرز الهواتف الذكية المرتقبة، قبل نهاية العام الجاري.

ما هي التقنيات المرتقبة؟

وقبل عرض تلك الهواتف يقدم التقرير أبرز التقنيات التي ستحملها تلك الهواتف الثورية الجديدة، والتي جاءت على النحو الآتي:

- معالج من نوع "سنابدراغون 885+" ومعالج من نوع "سنابدراغون 888".

- كاميرا أمامية مزدوجة.

- دقة تصوير تصل إلى أكثر من 100 ميغابيكسل.

- تطوير تقنيات وقدرات التعلم الآلي.

- تطوير تقنيات الجيلين الخامس والرابع.

- شاشات بدقة 120 ميغاهرتز أو 144 ميغاهرتز.

- مستشعر بصمة أصابع أسرع.

- كاميرا أمامية مدمجة في الشاشة.

- قدرات شحن أسرع.

ما هي أفضل الهواتف؟

وجاءت الهواتف الذكية المرتقبة على النحو التالي:

1. فيفو في 21 (VIVO V21): سيحتوي على المواصفات التالية:

- معالج "سنابدراغون 765جي" أو "سنابدراغون 780".

- مدعوم بكاميرا أمامية 44 ميغابيكسل.

- كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميغابيكسل.

- بطارية بقدرة 4400 ميللي أمبير في الساعة.

2. غوغل بيكسل 6 (Google Pixel 6)

- كاميرا أمامية مدمجة في الشاشة.

- شاشة لمسية بقياس 6.2 بوصة.

- سيدعم بمعالج سنابدراغون 888

- تقنيات ذكاء صناعي للتعرف على الصور.

- بطارية بقدرة 4000 ميللي أمبير في الساعة.

3. أسوس زين فون 8 (Asus Zenfone 8)

- سيكون له إصداران أحدهما قابل للطي.

- سيدعم بمعالج "سنابدراغون 888".

- سيكون مثاليا لعشاق الألعاب.

- مدعوم بكاميرات ثلاثية خلفية أحدها بدقة 64 ميغابيكسل

- يدعم تقنية تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8كى.

- بطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة.

4. ريد هيدروجين 2 (Red Hydrogen 2)

- كاميرات تصوير سينمائي.

- كاميرتان أماميتان.

- مدعوم بمعالج "سنابدراغون 855".

- بطارية بقدرة 4000 ميللي أمبير في الساعة.

5. أوبو فايند إكس 3 (Oppo Find x3)

- شاشة لمسية بقياس 6.7 بوصة.

- كاميرات خلفية رباعية.

- بطارية بقدرة 4500 ميللي أمبير في الساعة.

6. هواوي بي 50 برو (Huawei P50 Pro)

- شاشة لمسية بقياس 6.63 بوصة.

- مدعوم بمعالج "كيرين 1020" ثماني النواة.

- بطارية بقدرة 4500 ميللي أمبير في الساعة.

7. وان بلس نورد 10 (OnePlus Nord 10)

- مدعوم بمعالج "سنابدراغون 765 جي"

- شاشة لمسية بقياس 6.49 بوصة.

- كاميرات خلفية رباعية.

8. نوكيا 10 (Nokia 10)

- كاميرات خلفية رباعية.

- شاشة لمسية بقياس 6.7 بوصة.

- مدعوم بمعالج "سنابدراغون 888".

- كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

- بطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة.

9. شاومي فولدنغ فون (Xiaomi Folding Phone)

- هاتف قابل للطي.

- مدعوم بمعالج "سنابدراغون 865".

- ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 12 غيغابايت.

- بطارية بقدرة 4500 ميللي أمبير في الساعة.

10. سامسونغ غلاكسي زد فليب 3 (Samsung Galaxy Z Flip 3)

- هاتف قابل للطي.

- كاميرا أمامية خلف الشاشة اللمسية.

- مدعوم بقلم ذكي.

مدعوم بمعالج "سنابدراغون 888".

11. آيفون 13 (iPhone 13)

- بصمة أصبع مدمجة في الشاشة.

- كاميرا ميكرسكوبية.

- أقوى دقة شاشة في هواتف آيفون.

- سيطرح 4 طرازات من الهاتف (آيفون 13، وآيفون 13 ميني، وآيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس).