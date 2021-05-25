شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 11 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

نجم البطين

من جانبه، أوضح الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء، أول أيام نجم “البطين”، وهو النجم الثاني من نجوم الثريا والنجم السابع من نجوم فصل الربيع وآخرها.

وقال الحصيني: “عدد أيام نجم البطين 13 يوما، أجواءه حارة نهارا، ويعتبر من مواسم الأمطار لكنه قليل المطر عدا المناطق الجنوبية والغربية من المملكة”.

وأضاف: “يجف فيه العشب، وفيه بداية نشاط رياح البوارح التي غالبا تتأثر بها منطقة الخليج العربي وشرق منطقتي القصيم والرياض”.

وتابع: “البطين من النجوم الشامية، يحبس الماء عن الأشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة، وتجنى فيه باكورة البطيخ -الحبحب-، وتزداد فيه حاجة الاشجار للماء بسبب الحرارة وقلة الرطوبة، ويغرس فيه قصب السكر”.