عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بشاشة منحنية.. فيفو تطلق إصدارا خاصا من هاتف vivo X60

الثلاثاء 25 مايو 2021

الخليج 365

طرحت شركة الهواتف الصينية "فيفو"، الاثنين، في الصين، إصدارا خاصا من هاتف vivo X60 بشاشة منحنية.



ويعتبر هاتف vivo X60 ذو الشاشة المنحنية عضوا جديدا ينضم لسلسلة X60، التي تم الكشف عنها في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتبعها هاتف X60 Pro + في يناير، وهاتف vivo X60t الذي طرح في وقت سابق من هذا الشهر، واليوم ينضم عضو جديد إلى التشكيلة، يطلق عليه اسم vivo X6 بشاشة منحنية.

يتميز الهاتف الجديد بشاشة AMOLED بحجم 6.56 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Exynos 1080، وواجهة مستخدم OriginOS 10، استناداً إلى نظام التشغيل Android 11. كما يحزم الهاتف بطارية تبلغ 4300 مللي أمبير في الساعة وشحنا سريعا بقوة 33 واط.

كما يحتوي الهاتف على إعداد ثلاثي للكاميرا مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميغابكسل ودعم ميزة OIS وثبات gimbal من vivo، جنبًا إلى جنب مع عدسة مقربة بدقة 13 ميغابكسل ووحدة فائقة السرعة بدقة 13 ميغابكسل.

ويتوفر إصدار الشاشة المنحنية vivo X60 بألوان الأسود الليلي والأزرق والأبيض، وسيتوفر الهاتف في طرازين، الأول يأتي مزوداً بـ8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 من ذاكرة التخزين بسعر 3499 يوان صيني (543 دولارا أمريكيا).

أما الطراز الثاني فيأتي مزوداً بـ12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 من ذاكرة التخزين بسعر 3999 يوان صيني؛ ما يعادل 621 دولارا أمريكيا.