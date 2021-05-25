عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طفل يبتلع 5 كرات مغناطيسية.. تحد جديد مرعب على تيك توك

الثلاثاء 25 مايو 2021

الخليج 365

انطلق تحد جديد على "تيك توك" يقضي بأن يضع المشاركون فيه كرتين من المغناطيس على جانبي اللسان ليظهر وكأنهم ثقبوا ألسنتهم.



التحدّي الذي يجد شعبية بين المراهقين دفع طفلاً لابتاع خمس كرات مغناطيسية أثناء محاولته اتباع الاتجاه الجديد على "تيك توك".

وخضع الطفل البريطاني إيليس تريب (11 عاماً) من مدينة ورسستر، وسط إنجلترا، لعمليتين جراحيتين طارئتين وهو الآن في حالة حرجة، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقوم التحدي الجديد على تظاهر الناس بأنهم ثقبوا ألسنتهم عن طريق وضع كرتين مغناطيسيتين على جانبي ألسنتهم، لكن الطفل إيليس ابتلع كرات Magneto المتعددة الألوان، وأصبح مريضاً لمدة أسبوع قبل نقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، الأربعاء الماضي، حيث اعتقد الأطباء أنه مصاب بالزائدة الدودية.

وهناك، صُدِم الأطباء عندما اكتشفوا أن الزائدة الدودية كانت على ما يرام، وأن السبب الحقيقي لمشاكله الصحية كان المغناطيس الذي ابتلعه، وذلك أثناء بحثهم عن سبب ألمه.

وبالفعل خضع الطفل لعملية جراحية في مستشفى برمنجهام البريطانية للأطفال الجمعة الماضي لإزالة 3 كرات مغناطيسية.

ثم أجرى إيليس عملية جراحية شاقة أخرى استمرت 6 ساعات السبت الماضي، إذ أجبر الجراحون على إخراج 5 بوصات من أمعائه لإزالة الكرتين الأخريين.

وحثت والدته إيمي كلارك (31 عاماً) الآباء على التخلص من الكرات المغناطيسية، قائلة إن جنون الـ"تيك توك" كان سيقتل ابنها.

وكتبت كلارك، التي كانت بجانب ابنها المصاب في المستشفى منذ ذلك الوقت، على "فيسبوك": "أنا في كابوس، هذا الجنون على تيك توك كان من الممكن أن يقتل ابني، لذلك يرجى التحدث إلى أطفالكم عن مدى خطورة هذه التحديات".

وكشفت جدة إيليس، سو ديفيز (50 عاماً) أن المعلمين في مدرسته أثناء البحث، وجدوا طلاباً آخرين بحوزتهم المغناطيس.

وأضافت أنَّ الجراحين كانوا قلقين بعد أن كان إيليس خامس طفل في أسبوع واحد فقط ممن عولجوا من ابتلاع المغناطيس.

وتابعت أنَّ حفيدها يواجه في الوقت الحالي صراعاً قوياً للبقاء على قيد الحياة.

واختتمت حديثها قائلة: "الأمر كله يتعلق بكيفية محاربة جسده لهذه العدوى الآن بعد انفجار أمعائه".