عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس وزراء بريطانيا يتحدى كورونا بالزواج.. جونسون يحدد موعد الزفاف

الثلاثاء 25 مايو 2021

الخليج 365

كشف تقرير إخباري، الإثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتزوج خطيبته كاري سيموندز الصيف المقبل.



وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن جونسون ( 56 عاما) وخطيبته (33 عاما) أرسلا بطاقات لأسرهم وأصدقائهم لإبلاغهم أن حفل زفافهما سيقام يوم السبت 30 تموز/يوليو 2022.

وكان الإثنان قد أعلنا خطوبتهما في أواخر 2019، ولكن مثل الآلاف في بريطانيا، اضطرا لإرجاء خططهما للزواج بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

ولم يعرف بعد تفاصيل مكان إقامة حفل الزفاف.

ومن المتوقع أن يعلن جونسون الشهر المقبل عن إلغاء الحد المفروض لحضور حفلات الزفاف وهو 30 شخصا .

ويذكر أن كاري أنجبت طفلهما الأول في 29 نيسان/أبريل 2020.