"أنصار الله" تعلن دعمها لجهود إيقاف إطلاق النار في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر": "نعلن عن موقفنا الداعم لفك الحصار وإيقاف إطلاق النار الشامل بمختلف أشكاله".

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ويأتي موقف جماعة "أنصار الله"، بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي مارتن غريفيث، إلى العاصمة السعودية الرياض، للتشاور مع المسؤولين اليمنيين والسعوديين، سعياً للتوصل إلى خطة لتخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة اللذين تديرهما الجماعة، وتحقيق وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية بين أطراف الصراع.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إحاطة صحافية، نشرها موقعه، إن "من المتوقع أن يلتقي المبعوث الخاص في الأيام القليلة المقبلة بكبار المسؤولين اليمنيين وكذلك بمسؤولين ودبلوماسيين سعوديين".

وأوضح دوجاريك أن "الزيارة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها غريفيث سعياً إلى وضع خطة لتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع الأساسية من وإلى اليمن (في إشارة إلى إعادة فتح مطار صنعاء والسماح بتدفق السلع عبر ميناء الحديدة)، وتحقيق وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وإلزام أطراف الصراع باستئناف العملية السياسية".

وتشترط جماعة "أنصار الله" في الملف الإنساني، رفع الحظر المفروض من التحالف العربي على حركة الملاحة في مطار صنعاء الدولي، وإلغاء القيود على وصول السفن إلى مرفأ الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن، قبل وقف إطلاق النار في الحرب المتواصلة منذ أكثر من 6 سنوات في البلاد.