أول تعليق رسمي من الأهلي المصري لاعتذار صن داونز

دبي - محمود عبدالرازق - وأرسل الأهلي خطابًا، صباح اليوم، إلى رئيس نادي صن داونز أكد فيه "على العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل بين الناديين الكبيرين".
وأبدى الأهلي المصري "تقديره للاعتذار الذي تقدم به نادي صن داونز"، مؤكدا أنه "يعكس حرص نادي صن داونز على السلوك الرياضي".
ولفت الأهلي إلى أنه "لم يكن ينوي اتخاذ أي إجراء حيال ما حدث احترامًا وتقديرًا للعلاقة المتميزة التي تربط الناديين".
وأشار النادي المصري إلى أن "وجود باتريس موتسيبي، رئيس نادي صن داونز السابق، على رأس الاتحاد الأفريقي والذي يرتبط مع الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب بعلاقة ود واحترام منذ السابق، يدفع الأهلي إلى تجاوز أية مشاكل أو أزمات، بل ويحظى رئيس الكاف بالدعم والمساندة لكافة الخطوات التي يتخذها لتطوير الكرة الأفريقية ومسابقاتها المختلفة".
وتابع البيان: "النادي الأهلي بتاريخه الكبير يضع الأمور في نصابها الصحيح، ولن يعطي ما حدث حيزًا أكبر، لا سيما وأنه حريص على العلاقة الطيبة بين نادي ماميلودي صن داونز وبيتسو موسيماني، الذي يعتز الأهلي بوجوده على رأس الطاقم الفني".
وأضاف "لم يكن يتمنى أن يتعرض موسيماني بنجاحاته الكبيرة مع الأهلي وصن داونز وهو أبنا لهم إلى هذه الإساءات، خاصة وأنه شخصية تتمتع بالحب والاحترام من محبي كرة القدم سواء في مصر أو في بلاده".
وأكد الأهلي "على تقديره لقرار نادي صن داونز بإجراء تحقيق لاستبيان المتسبب في هذه الإساءات، وهو ما يعكس رغبته ورغبة الأهلي في عدم تكرار مثل هذه التصرفات البعيدة تمامًا عن الروح الرياضية".