أول تعليق رسمي من الأهلي المصري لاعتذار صن داونز

دبي - محمود عبدالرازق - وأرسل الأهلي خطابًا، صباح اليوم، إلى رئيس نادي صن داونز أكد فيه "على العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل بين الناديين الكبيرين".

وأبدى الأهلي المصري "تقديره للاعتذار الذي تقدم به نادي صن داونز"، مؤكدا أنه "يعكس حرص نادي صن داونز على السلوك الرياضي".

ولفت الأهلي إلى أنه "لم يكن ينوي اتخاذ أي إجراء حيال ما حدث احترامًا وتقديرًا للعلاقة المتميزة التي تربط الناديين".

وأشار النادي المصري إلى أن "وجود باتريس موتسيبي، رئيس نادي صن داونز السابق، على رأس الاتحاد الأفريقي والذي يرتبط مع الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب بعلاقة ود واحترام منذ السابق، يدفع الأهلي إلى تجاوز أية مشاكل أو أزمات، بل ويحظى رئيس الكاف بالدعم والمساندة لكافة الخطوات التي يتخذها لتطوير الكرة الأفريقية ومسابقاتها المختلفة".

وتابع البيان: "النادي الأهلي بتاريخه الكبير يضع الأمور في نصابها الصحيح، ولن يعطي ما حدث حيزًا أكبر، لا سيما وأنه حريص على العلاقة الطيبة بين نادي ماميلودي صن داونز وبيتسو موسيماني، الذي يعتز الأهلي بوجوده على رأس الطاقم الفني".

وأضاف "لم يكن يتمنى أن يتعرض موسيماني بنجاحاته الكبيرة مع الأهلي وصن داونز وهو أبنا لهم إلى هذه الإساءات، خاصة وأنه شخصية تتمتع بالحب والاحترام من محبي كرة القدم سواء في مصر أو في بلاده".

وأكد الأهلي "على تقديره لقرار نادي صن داونز بإجراء تحقيق لاستبيان المتسبب في هذه الإساءات، وهو ما يعكس رغبته ورغبة الأهلي في عدم تكرار مثل هذه التصرفات البعيدة تمامًا عن الروح الرياضية".