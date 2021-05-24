شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تجيب على أبرز الأسئلة الشائعة حول برنامج «نطاقات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الأسئلة الشائعة لبرنامج “نطاقات” المطور، والذي يأتي بهدف تمكين جميع المنشآت من معرفة نسب التوطين خلال الـ 3 سنوات القادمة.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يساهم في تقليص عدد مجموعات نطاقات للأنشطة الاقتصادية لتصبح 32 نشاطًا بدلاً من 85 نشاطاً، واستبدال النسب المبنية على أحجام محددة وثابتة للمنشآت، وتطوير آلة حاسبة مخصصة للتسهيل على كل منشأة لمعرفة نسب التوطين المطلوبة.

وتتضمّن أهداف برنامج نطاقات المطور، تقليص نسب البطالة بشكل متدرج وسهل وذي أمد ممتد لـ 3 سنوات قادمة، وتحقيق الشفافية والوضوح للمساهمة باستقرار منشآت القطاع الخاص، والمساهمة بتحسين مؤشرات التنافسية لبيئة الأعمال.

وجاءت الأسئلة الشائعة وأجوبتها على النحو التالي: