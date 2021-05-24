سوريا... اغتيال عضو قيادة شعبة حزب البعث في ريف درعا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصدر الأمني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "قتل عضو قيادة شعبة حزب البعث عدنان المصري في الريف الغربي لمحافظة درعا، وأن مسلحين أطلقوا النار على المصري في بلدة الشجرة في ريف درعا الغربي".

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وكانت مجموعات مسلحة أطلقت منذ يومين تهديدات بالهجوم على التجمعات المؤيدة للاستحقاق الرئاسي، وعلى المراكز الانتخابية في محافظة درعا.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، من أن جماعة إرهابية أخرى، جبهة النصرة (المحظورة في روسيا)، تستعد لاستفزاز جديد في سوريا باستخدام مواد سامة بمساعدة منظمة الخوذ البيضاء.

وتجرى الانتخابات الرئاسية السورية في 26 أيار/مايو الجاري، فيما صوت السوريون في الخارج، الخميس الماضي، وسيفتتح أكثر من 10000 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً.