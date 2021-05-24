البنوك السعودية تكشف 4 طرق لاكتشاف المواقع المحتالة

دبي - محمود عبدالرازق - ​وأوضحت البنوك السعودية في تغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنه يمكن اكتشاف المواقع المحتالة عن طريق اتباع الخطوات التالية

· مراقبة مواقع المتاجر الإلكترونية من خلال الحسابات المسجلة، مع الانتباه للإشارات الوھمیة التي قد یؤدي النقر علیھا إلى مواقع مشبوهة.

· المقارنة بین الأسعار بشكل دوري، وملاحظة الفرق مع المواقع والمتاجر الأخرى یساعدك في النجاة من الاحتیال.

· عدم مشاركة أي من رموز التحقق، حيث لا تطلب الجهات المالية منك الإفصاح عن رموز التحقق سواءً عبر الرسائل النصية أو الاتصال الهاتفي.

· التأكد من وجود تقنية "إس إس إل"، وهي علامة قفل بجانب رابط الموقع، في حال عدم وجودها فهذه دلالة عدم موثوقية الموقع.