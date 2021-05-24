الإمارات تدعم مكتبات غزة

دبي - محمود عبدالرازق - الكتاب صدر حديثا عن دار "كلمات" تحت عنوان "العاصمة العالمية للكتاب"، وتم ريعه لدعم المكتبات والمؤسسات الثقافية والمعرفية في قطاع غزة الفلسطيني.

وأطلقت الشيخة بدور الكتاب ضمن فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل في مركز "إكسبو الشارقة"، حيث شاركت الأطفال جلسة قرائية تفاعلية.

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وتأتي المبادرة التي أعلنتها الشيخة بدور القاسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب وسائل إعلام إماراتية، تجسيداً لرؤيتها تجاه تأكيد حق الجميع في القراءة والوصول إلى الكتاب، وتعبيراً عن جهودها الدولية في دعم المكتبات، خصوصاً بعد الأحداث الأليمة التي مرت بها فلسطين، وتضرر جراءها عدد من المكتبات والمؤسسات الثقافية في غزة.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة من اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قد انطلقت بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي. وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.

وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فجر الجمعة الماضية، بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما، عقب موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتا حماس والجهاد الإسلامي، مساء الخميس، على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية.