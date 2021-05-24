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“الصحة”: لا وفيات بكورونا بين المحصنين باللقاح في المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - كشفت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، أن تأثير يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشددة على أن التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

وأوضحت أن الدراسات أثبتت أن المرضى المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة بالمملكة، معرضون للوفاة أكثر بـ 66 ضعفا مقارنة بالأصحاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة للأشخاص المحصنين حتى الآن.

وأشارت إلى أن الفئة العمرية 50 فأكثر يشكلون نسبة 78 % من الوفيات، في حين أن مرضى السكري معرضون للوفاة أكثر بـ 6 أضعاف مقارنة بالأصحاء، مضيفة أن مرضى الضغط معرضون للوفاة أكثر بـ 5 أضعاف مقارنة بالأصحاء، بينما مرضى السمنة والكلى معرضون للوفاة أكثر بـ 5 أضعاف مقارنة بالأصحاء.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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