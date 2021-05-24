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«الأحوال الجوية»: مطالبة قائد الطائرة التي تقل بعثة ضمك بالهبوط اضطراريا

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - أجبرت الأحوال الجوية قائد الطائرة التي تقل بعثة ضمك إلى تغيير مسار الرحلة إلى مدينة الرياض وذلك بعد مضي أكثر من 6 ساعات منذ إقلاع الطائرة من مطار أبها الدولي، وكانت بعثة ضمك في طريقها إلى حفر الباطن إلا أن الأحوال الجوية حالت دون هبوط الطائرة في مطار القيصومة وقضاء .

ونشر الحساب الرسمي لضمك عبر تويتر تغريدة ذكر خلالها:” بسبب الأحوال الجوية في حفر الباطن اضطر قائد الطائرة التي تقل بعثة الفريق الكروي الأول لتغيير مسار الرحلة إلى مدينة الرياض وذلك بعد مضي أكثر من 6 ساعات منذ إقلاع الطائرة من مطار أبها الدولي”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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