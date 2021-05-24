شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية وسماء غائمة ورياح نشطة بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما تشمل الحالة الجوية، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، والجوف، والشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة 45 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 18 درجة مئوية في تبوك.