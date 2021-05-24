«الصحة» تعلن وصول أعداد جرعات لقاح «كورونا» لـ13 مليون جرعة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى13 مليون جرعة ، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة. وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 155 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين. وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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