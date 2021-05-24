هل توجد أزمة في توريد اللقاحات المضادة لـ«كورونا»؟.. استشاري يجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري الأمراض الوراثية الدكتور عامري العارف سبب وجود أزمة لتوريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم.
وأكد في لقاء مع قناة ” الإخبارية” أن السبب هو تفشي فيروس كورونا في دولة الهند، التي يتم فيها تصنيع لقاح “استرازينيكا”.
وأضاف أنه علاوة على ذلك فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم رفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن اللقاحات، ودعم اللقاحات الأمريكية للدول الفقيرة لتصنيعها وتنتجها وتوزعها على المواطنين.
ولفت إلى أنه بالنسبة للمملكة فإنه لا توجد بها أزمة توريد لقاحات ، حيث يتوالى توريد اللقاحات على دفعات متتالية.
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