شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الجوازات» بشأن موعد استلام جواز السفر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت المديرية العامة للجوازات تنبيهاً مهماً بشأن موعد استلام جواز السفر.
وأكدت “الجوازات” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أنه ينبغي استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من إصداره أو تجديده لتفادي إلغاء الجواز وعدم استرداد الرسوم.
وكانت الجوازات قد نبهت في تغريدة سابقة على حسابها، بأن السيارة أو مكان العمل ليسا المكان المناسب لحفظ جواز سفرك.
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