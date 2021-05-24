شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطمئن الجميع: لم نرصد أي حالات إصابة بالفطر الأسود في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بالفطر الأسود في المملكة بين مرضى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1157 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت عن تعافي (987) حالة، كما تم تسجيل (15) وفيات جديدة وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (442071) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (425677) حالة.

ويؤكد الأطباء أنه يمكن الوقاية من الفطر الأسود بالحرص على تقوية أجهزة المناعة من خلال تناول الطعام الصحي والتحكم في مرض السكري والاستخدام الأمثل للعقاقير المثبطة للمناعة.