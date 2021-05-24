شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل مناطق بالمملكة.. توقعات بأجواء حارة قياسية تضرب العالم والجزيرة العربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرضت العديد من المناطق في آسيا وأوروبا وأفريقيا لموجات حر خلال الأيام الماضية رافقها درجات حرارة قياسية في بعض الأنحاء.

كما يتوقع خبراء الطقس أن الخليج 365 درجات الحرارة الارتفاع خلال الأسبوع الحالي في عدة مناطق بالجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية.

أجواء الجزيرة العربية والمملكة

وعاشت الجزيرة العربية، وفقا لـ”طقس العرب”، تحت وطأة المرتفع الجوي المداري شبه الثابت والذي يسيطر بشكل ثابت تقريبا على دول الجزيرة العربية، وساد طقس شديد الحرارة على كل دول الخليج العربي ومنها المملكة العربية السعودية، حيثُ اقتربت من حاجز 50 درجة على المناطق الداخلية للكويت والإمارات والعراق وغرب سلطنة عُمان وشرق المملكة.

وبحسب محطات الرصد الجوي، سجلت أعلى درجة حرارة في الإمارات في العاصمة أبو ظبي وبالتحديد في محطة الرصد الجوي الواقعة في سويحان حيث سجلت 49.6 درجة مئوية، وسجلت اغلب مُدن العراق بين 47-49 مئوية، في حين كانت الجهراء الأعلى حرارة في الكويت بـِ 47.5 درجة مئوية، وصور في سلطنة عُمان بـِ 47 درجة مئوية.

ويُتوقع أن يتركز المرتفع الجوي خلال الأسبوع الحالي على أجزاء واسعة من الجزيرة العربية الأمر الذي يعني استمرار درجات الحرارة المُرتفعة بشكل كبير نواحي العراق والكويت والإمارات وشرق المملكة، حيث يتوقع أن تسجل درجات حرارة في نهاية الأربعينيات في تلك المناطق بينما تكون في منتصف الأربعين مئوية في باقي المناطق، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة الكبير الى جفاف مختلف المناطق لاسيما أنها تترافق مع هبوب رياح البوارح والتي تعمل على تشكل الغبار والأتربة.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق ( نجران، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض ،الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وتكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أجواء غير متوقعة في روسيا

وبعد أن عاشت روسيا على واقع شتاء شديد البرودة بشكلٍ غير اعتيادي، تأثرت روسيا بموجة حرّ وصفت بالقياسية، حيث سجلت درجات الحرارة بحدود 30 درجة مئوية على الحدود مع الدائرة القطبية الشمالية، كما سجلت بعض المناطق الداخلية درجات حرارة ما بين 32-35 مئوية أي انها أعلى من المعدلات العامة بأكثر من 20 درجة مئوية.

وفي ذات السياق، لم تكن العاصمة الروسية موسكو بمنأى عن تأثير الموجة الحارّة حيثُ سجلت محطة الرصد الجوي 30.8 درجة مئوية ويُعتقد أنها الأعلى على الاطلاق منذُ سنوات طويلة، المُثير للاهتمام ان درجات الحرارة المُسجلة في روسيا أكثر دفئاً من سواحل البحر الأبيض المتوسط.

أجواء المملكة المتحدة

وعلى النقيض تماماً، تعيش المملكة المتحدة أجواء أقرب ما تكون للشتوية، حيث يستمر اندفاع الكتل الهوائية شديدة البرودة نحو تلك المناطق، بحيث تُسجل درجات الحرارة قيم مُتدنية جداً دون الصفر المئوي، هذه الأحوال الجوية يُتوقع أن تنقلب رأساً على عقب الأسبوع القادم نتيجة لاندفاع تيارات حارة من القارة الأفريقية نحو مناطق واسعة من وسط وغرب وجنوب القارة الأوروبية بما في ذلك الجزر البريطانية والدول الاسكندنافية.

ويكثر تداول تعبير الانحباس الحراري كثيراً في الآونة الأخيرة وربط الموجات الحارة وحرائق الغابات بها، ويوضح طقس العرب بأن ما يحصل حالياً في أجزاء واسعة من العالم يتبع لما يُسمى بالدورة المناخية، حيث شهد العقد الأخير تزايداً في درجات الحرارة فوق مناطق هامة في القطب الشمالي ونواحي غرينلاند وهي مناطق تصنف على أنها المصدر الرئيسي للطقس حول العالم.