شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأشهر التطبيقات التي تستهلك بطارية الهاتف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عمر الرهبيني قائمة بأشهر التطبيقات التي تستهلك بطارية الهواتف الذكية.

وتشمل هذه القائمة وفقا لـ “PCloud”: “تطبيق الفيسبوك، وتطبيق سكاي بي، وأوبر، وفيريزون، وبوكينج، يوتيوب، وزوم، وواتساب، وسناب شات، وإنستجرام، وبيجو لايف”.

وتشمل القائمة أيضا تطبيقات أخرى مثل: “تطبيق فيت بيت، وتطبيق بامبل، ولينكد إن، وجريندر، وتليجرام، وأمازون”.

وفي سياق متصل، ينصح خبراء التقنية باتخاذ عدة إجراءات لإطالة عمر بطارية الهواتف ومنها:

• اختيار إعدادات تقلل من استهلاك البطارية

• السماح بإيقاف الشاشة في وقت أقرب

• تقليل سطوع الشاشة

• ضبط السطوع ليتم تغييره تلقائيًا

• إيقاف أصوات أو اهتزازات لوحة المفاتيح

• تقييد التطبيقات التي تستهلك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية

• تفعيل استخدام البطارية التكيُّفية أو تحسين البطارية

• حذف الحسابات غير المستخدمة

كما يؤكد خبراء التقنية أن عمر بطارية الجهاز يعتمد على نوع الجهاز الذي تستخدمه، كما يمكن الحصول على مساعدة بشأن جهازك المحدّد على الموقع الإلكتروني المخصّص للدعم الذي توفّره الشركة المصنِّعة.