الجزائر تتخذ إجراءات صارمة لاستقبال جاليتها القادمة من الخارج

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في تعليمات الوزارة الأولى أن "الدول التي ستعرف رحلات نقل الجالية، هي: فرنسا، تونس، تركيا، وإسبانيا، بمعدل رحلتين أسبوعيا من باريس، وأخرى من مارسليا، بالإضافة لرحلة أسبوعية من برشلونة والعاصمة تونس"، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأوضح البيان حول الشروط المتعلقة بالداخلين إلى الجزائر من الخارج أنه "على المسافر تقديم نتيجة سلبية لمسحة اختبار كورونا، تعود لـ 36 ساعة لا أكثر مع التسديد الـمسبق للتكاليف الـمتعلقة بالحجر الصحي الإجباري، الذي يجب أن يخضع له كل مسافر عند وصوله إلى التراب الوطني لمدة 5 أيام، وكذا تكاليف اختبار الكشف عن فيروس "كورونا" الـمقرّر من قبل السلطات الصحية عند انتهاء مدة الحجر".

وأضاف البيان أن "تكاليف الإقامة على مستوى مواقع الحجر الصحي تكون على عاتق الـمسافر حصريا، ويجب أن تكون هذه الشروط مستوفاة قبل ركوب الطائرة".

وعند وصول المسافر إلى أرض الوطن يخضع لحجر صحي إجباري لـمدة خمسة أيام، في إحدى الـمؤسسات الفندقية الـمسخرة لهذا الغرض، مع مراقبة طبية دائمة وتطبيق اختبار الكشف عن فيروس "كورونا" بعد نهاية الحجر.

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أما بخصوص كيفية مغادرة الجزائر، فوفقا لوسائل إعلام جزائرية فإن المسافرين سيظلون خاضعين فقط للشروط التي تقرّرها سلطات البلدان الـمستقبلة بالنسبة لدخولهم ترابه".

يذكر أن الجزائر سجلت في آخر حصيلة لوزارة الصحة، 209 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات خلال الـ 24 الساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 138 مريضا للشفاء.

وأضافت الوزارة بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 126 ألفا و860 حالة، من بينها 209 إصابات جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 883 ألفا و46 شخصا، فيما توفي 3418 شخصا.