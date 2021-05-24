أوْج الرياضة والاتحاد يطلقان برنامج قاري لـ (السباحة للجميع)

الكويت - هبة التوبجي - أعلن مهرجان أوْج الرياضة والاتحاد العماني للسباحة برنامج (السباحة للجميع) والذي سيطلق خلال فعاليات المهرجان التي ستقام في شهري أغسطس وسبتمبر من ٢٠٢١م وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

جاء الاعلان عن برنامج (السباحة للجميع) خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين اللجنة المنظمة لمهرجان أوْج الرياضة والاتحاد العماني للسباحة بالتعاون مع الاتحادين العربي والأسيوي للسباحة.

ويأتي برنامج (السباحة للجميع) لأهمية ممارسة السباحة من قبل الشباب والمجتمع وهو برنامج يشرف عليه الاتحاد العماني للسباحة ومهرجان أوج الرياضة بالتعاون مع الاتحاد الأسيوي للسباحة ويهدف الى تسليط الضوء على أهم وأحداث الطرق والوسائل التي تعزز الأمن والسلامة أثناء ممارسة الأنشطة في مختلف المسطحات المائية وتشجيع ممارسة الأنشطة البدنية عموما وخاصة السباحة في جميع أنحاء السلطنة.

وسيقدم البرنامج أسس ومبادئ علمية ومعايير هامة هامة موحدة للتعريف بأهمية ممارسة السباحة وخصوصا للشباب من خلال محاضرات سيلقيها خبراء متخصصون في مجالات تعليم وتدريب السباحة والانقاذ المائي من السلطنة والقارة الأسيوية.

* ٧ برامج للسباحة..

وقال طه الكشري رئيس الاتحاد العماني للسباحة بأن مذكرة التفاهم مع مهرجان أوج الرياضة ستتضمن (٧ برامج وبطولات ومسابقات) تقام خلال الفعاليات الخاصة بالمهرجان منها تنظيم بطولتين للتحدي الاولى للسباحة بخوض السباحة بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وكذلك تنظيم بطولة أوج للسباحة الطويلة والتي ستقام على الشواطئ بمحافظة مسقط.. كما يتضمن البرنامج اقامة دورتين لتأهيل لمدربي السباحة ودورة لتأهيل تقنيين وفنيين في استعمال التوقيت الالكتروني اضافة الى ورشة متخصصة لأهمية الألعاب المائية للشباب.

وأكد الكشري بإن مذكرة التفاهم مع مهرجان أوج الرياضة ستتيح للشباب والمجتمع للمشاركة في هذه البرامج والبطولات لاكتساب مهارات جديدة لسواء للمبتدئين او للممارسين.

وقال حسن رمضان مدير عام مركز عمان للمؤتمرات والمعارض “الشريك الرسمي” لمهرجان أوج الرياضة بأن مذكرة التفاهم مع الشريك الرياضي الجديد تضيف تنوعا نوعيا في الفعاليات الرياضية التي سيشهدها المهرجان والذي سيقام لأول مرة على مستوى السلطنة ويأخذ بعداً كبيرا في الكم والكيف للبطولات والمسابقات والفعاليات المرافقة للمهرجان متمنيا أن يشهد المهرجان تفاعلا كبيرا من المجتمع بالسلطنة ومن الجاليات المقيمة بالسلطنة.

وأشار سالم الحبسي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان أوج الرياضة بأن المراحل التي قطعها المهرجان تعتبر ايجابية الى حد كبير وتوقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد العماني للسباحة وكذلك الاتحادين العربي والاسيوي يعطي للمهرجان بعدا اقليميا وقاريا وهي خطوة متقدمة للمهرجان الذي أنهى (١٠٠ يوم) من الاعداد والتجهيز ويسير بخطى ثابته لتقديم نموذج جديد في المهرجانات النوعية التي تملك شراكة واسعة النطاق على المستويين المحلي والدولي.

* شركاء أوج الرياضة..

الجدير بالذكر بأن مهرجان أوج الرياضة قام خلال الفترة الماضية الاعلان عن اتفاقية الشراكة الرئيسية مع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض وبعدها تم الاعلان عن الشركاء الحكوميين الذي تتضمن وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبلدية مسقط وكذلك تم الاعلان عن الشراكات الرياضية مع الاتحادات الرياضية والاعلان عن الشراكة في المبادرات الشبابية.. واتفاقية الشراكة الاعلامية مع مجموعة مسقط للإعلام.

وكشفت اللجنة المنظمة لمهرجان أوج الرياضة عن أكثر من (١٠٠ فعالية) متنوعة رياضية وشبابية وثقافية والتي سيشارك فيها أكثر من (٢٥ الف ) رياضي وشبابي تتضمن منافسات محلية واقليمية ودولية في الألعاب المختلفة.