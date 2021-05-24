مسؤول ليبي: أمريكا تهتم ببلادنا خوفا من تزايد الوجود الروسي والتركي

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح اليسير أن "أمريكا تبدي اهتماما كبيرا لليبيا، خوفا من تزايد التواجد الروسي في البلاد، فضلا عن التمدد التركي ومحاولة الرئيس رجب طيب أردوغان لتغيير خارطة النفوذ في المنطقة"، وفقا لما نشرته صحيفة "أخبار ليبيا 24" الليبية.

كما تحدث اليسير عن "التهديد الأمريكي الصادر من مجلس الأمن تجاه معرقلي الانتخابات الليبية، وذكر أنه "من الصعب توقع أن تكون الولايات المتحدة جادة 100% في التهديدات التي توجهها" .

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من جانبها، وفي وقت سابق، أكدت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفليد، على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، محذرة أي شخص يعرقل أو يقوض إجراء الانتخابات المخطط لها في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي من العقوبات.

كما أشارت غرينفليد إلى "أهمية حماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في ليبيا، لاسيما أن الشعب الليبي حقق تقدما نحو المصالحة الوطنية، لكنه يريد الانتخابات".

وقالت: "إنه حان الوقت للقيادة الليبية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وإقرار التشريعات المطلوبة وعدم تأجيل الانتخابات".