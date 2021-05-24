هل تُمنح براءة الاختراع لأكثر من مخترع؟.. «الملكية الفكرية» توضح

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الاثنين، مدى إمكانية منح براءة الاختراع لأكثر من مخترع. وذكرت الملكية الفكرية إذا كان الاختراع عملا مشتركا في موضوع الحماية ولهم الحق جميعا بالتساوي مالم يتفقوا على خلاف ذلك. وكانت الهيئة، قد أكدت من قبل على أنه قبل استخدام مصنفات حقوق المؤلف، يجب التأكد من الحصول على إذن كتابي من صاحب الحق.

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