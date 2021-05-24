الجيش العراقي: لا يوجد تحرك لقوات البيشمركة داخل أراضي الحكومة الاتحادية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قال اللواء يحي رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: "لا يوجد أي تحرك لقطعات البيشمركة من داخل أراضي الحكومة الاتحادية".

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ولفت رسول إلى أن الأجهزة الاستخبارية توصلت إلى نقاط مهمة بشأن الهجمات الصاروخية، مؤكدا وجود تنسيق مشترك بين قوات الحكومة الاتحادية وقوات حرس الاقليم المتمثلة بالبيشمركة، واصفا مراكز التنسيق بالـ "مهمة".

وبخصوص دور هذه المراكز، أوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن واجبها هو "تبادل المعلومات ضد عصابات داعش الإرهابية".

وعن أسباب عدم نشر نتائج التحقيق مع منفّذي الهجمات الصاروخية على المنشآت، قال رسول: "هذا الأمر متروك للجهد الاستخباراتي".

وعلل ذلك بأن "هناك جهدًا استخباريًا كبيرًا، والأجهزة الاستخباراتية توصلت إلى العديد من النقاط المهمة، وبعد إكمال التحقيق هي من تقرر إعلان نتائجه".