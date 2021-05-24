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المالكي: على إسرائيل إدراك أنها ستدفع ثمنا إن واصلت الاعتداء على الفلسطينيين

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دبي - محمود عبدالرازق - بغداد-سبوتنيك. وقال المالكي في مؤتمر صحفي من بغداد إن "المعركة أظهرت أن دولة إسرائيل لا تستطيع أن تحدد مسار المواجهة، وعلى إسرائيل أن تعلم أن هناك ثمنا ستدفعه إذا استمرت في عدوانها على الفلسطينيين".

وأضاف أن "معادلة جديدة دخلت، وبالتالي ما كان يقبل به قبل المواجهة لن يقبل به بعدها"، وفق تعبيره.

وتابع المالكي أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وجدت نفسها مضطرة للخوض في ملف المفاوضات مع القيادة الفلسطينية"، مؤكدا أن "زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى رام الله وإسرائيل وعمان ما هي إلا أكبر دليل على انخراط الإدارة الأميركية في هذا الملف".

وأردف المالكي أن "ما حدث من عدوان، وما يحدث ضد القدس والأماكن المقدسة، قد عجل بإنهاء أمد ما يسمى بصفقة القرن"، في إشارة لخطة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي رفضها الجانب الفلسطيني.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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