سوريا... الصمت الانتخابي للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية يبدأ صباح الغد

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت اللجنة في بيان تلقت "سانا" نسخة منه اليوم أنه عملاً بأحكام المادة 58 من قانون الانتخابات العامة لعام 2014 وتعليماته التنفيذية توقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب الذي سيجري في السادس والعشرين من الشهر الحالي وعليه فإن وقف الدعاية الانتخابية يبدأ في الساعة السابعة من صباح يوم غد الثلاثاء.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت في العاشر من الشهر الحالي قرارها بالإعلان النهائي عن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وهم عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي وحددت موعد الحملة الانتخابية للمرشحين من تاريخ الـ 16 إلى الـ 24 من شهر أيار الجاري.

هذا وسلم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، يوم الأحد، وزير العدل أحمد السيد واللجنة العليا للانتخابات نتائج فرز أصوات الناخبين السوريين المقيمين في الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال المقداد، في كلمة له، إن "الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج جرت في 46 صندوقا انتخابيا في السفارات السورية، وسارت بشكل إيجابي وبأجواء ديمقراطية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".