توجيه من الملك سلمان بشأن الدول التي يتم تعليق القدوم منها

دبي - محمود عبدالرازق - ويسري ذلك التمديد حتى 2 يونيو/ حزيران المقبل، والذي أصدره وزير المالية السعودي، ضمن الجهود المتواصلة التي تتخذها الحكومة السعودية للتعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس "كورونا" المستجد العالمية، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

أولا) تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد فيها، ليكون إلى تاريخ 2 يونيو المقبل.

ثانيا) تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد فيها، ليكون إلى 2 يونيو.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت الأسبوع الماضي استمرار منع سفر مواطنيها إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "حرصا من المملكة على سلامة وأمن المواطنين.. استمرار منع سفر المواطنين إلى الدول التالية (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا،روسيا البيضاء، الهند)، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها".

كما أهابت وزارة الداخلية السعودية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيا كانت وجهتهم.

يشار إلى أن شركة الخطوط السعودية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة، قد أعلنت في وقت سابق استكمال جاهزية التشغيل لكافة شركاتها استعداداً لرفع تعليق سفر المواطنين.