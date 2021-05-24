استهداف صاروخي لقاعدة "عين الأسد" في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان، "سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار، دون خسائر تذكر".

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن قيادي في حشد الأنبار: سقوط صاروخ كاتيوشا على قاعدة عين الأسد بالقرب في منطقة سكنية.

وقال القيادي، قطر العبيدي، إن "الحادثة لم تسفر عن أضرار بشرية"، مشيرا "لتوجه القوات الأمنية إلى مكان الحادث".

وقال متحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة إن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى تعرضت لهجوم بصاروخ اليوم الاثنين، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وذكر الكولونيل الأمريكي واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف، في تغريدات متعاقبة على "تويتر": إن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم وقع الساعة 1:35 بعد ظهر اليوم (1035 بتوقيت غرينتش)، مضيفا أنه يجري تقييم الأضرار.

وبحسب الإعلام العراقي: "دوت صافرات الإنذار في القاعدة التي تعد أكبر القواعد العسكرية في العراق وتضم قوات للتحالف الدولي".