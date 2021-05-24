شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يعيد طفلًا يمنيًا للحكومة الشرعية بعد أن جنده الحوثي في عمليات القتال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : قام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بتسليم الحكومة اليمنية طفلاً يمنيًا جندته المليشيات الحوثية للزج به في جبهات القتال. وأوضح التقرير الذي بثته قناة “الإخبارية”، أن الطفل البالغ من العمر 12 عامًا، تم تأهيله، ثم تسليمه اليوم الإثنين، للحكومة اليمنية بحضور ممثلين عن الصليب الأحمر. وقد تم التسليم في مقر قوة شرورة بالحد الجنوبي، بحضور عدد من قادة وضباط المنطقة الجنوبية.

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