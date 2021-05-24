النواب الليبي يؤكد ضعف احتمالية سفر عقيلة صالح إلى المغرب

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لتصريحات بليحق لقناة "ليبيا 218"، فقد أشار إلى أن "عقيلة صالح كان يوم الجمعة في مقر إقامته بمدينة القبة".

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وتم تعليق جلسة مجلس النواب لمناقشة بند اعتماد الميزانية والمناصب السيادية التي كانت من المقرر أن تعقد اليوم الاثنين، في طبرق بعد جدل حول تعديل قانون المحكمة العليا.

يذكر أن عقيلة صالح قال، سابقا، إنه "في حال عدم توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية، يجب إجراء انتخابات الرئاسة بشكل مباشر من الشعب وفق قرار المجلس الصادر عام 2014.

ويشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، تسلمت السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف مارس/ آذار الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.