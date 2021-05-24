مسؤول تونسي يؤكد عدم وجود إصابات بـ''الفطر الأسود'' في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / NOAH SEELAM

وأوضح سليم، في تصريح مع راديو "موزاييك إف إم" التونسي، أن "هذا المرض يتغلل في جسم الإنسان بواسطة الهواء وهو موجود في الغابات على غرار غابات عين دراهم ويظهر أيضا في الأماكن التي تعاني من الفطريات والتعفنات وهو ما يفسر ظهوره أخيرا في الهند مباشرة مع اكتشاف السلالة الهندية من فيروس " كورونا ".

وبيّن سليم أن تونس تملك مخزونا كافيا من الأدوية لمقاومة هذا المرض، مشيرا إلى أن الهند لديها مناخ استثنائي يتميز بتواصل هطول الأمطار طيلة 3 أشهر متتالية دون انقطاع مع ارتفاع في درجات الحرارة وهو ما يسهل ظهور هذه الفطريات.

وتسبب زيادة معدل الإصابات بمرض "ميوكورمايكوسيس"، المعروف باسم "الفطر الأسود"، في إضافة تحديات جديدة لمنظومة الرعاية الصحية في الهند التي تواجه موجة عنيفة من جائحة كورونا، ورصدت وكالة "رويترز" معلومات مهمة عن هذا المرض وآراء خبراء الصحة والأدلة العلمية وراء الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة به.