الإطاحة بمجموعة إرهابية في نينوى شمالي العراق...صور  

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك"، اليوم، إنه استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية، أشارت لوجود خمسة إرهابيين في عدة مناطق من نينوى، تم على إثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات المحافظة.

الأجهزة الأمنية العراقية تلقي القبض على مجموعة إرهابية في نينوى شمالي العراق، 24 مايو 2021 © Photo / Iraqi Security Cell

الأجهزة الأمنية العراقية تلقي القبض على مجموعة إرهابية في نينوى شمالي العراق، 24 مايو 2021 © Photo / Iraqi Security Cell

الأجهزة الأمنية العراقية تلقي القبض على مجموعة إرهابية في نينوى شمالي العراق، 24 مايو 2021 © Photo / Iraqi Security Cell

الأجهزة الأمنية العراقية تلقي القبض على مجموعة إرهابية في نينوى شمالي العراق، 24 مايو 2021 © Photo / Iraqi Security Cell

الأجهزة الأمنية العراقية تلقي القبض على مجموعة إرهابية في نينوى شمالي العراق، 24 مايو 2021 © Photo / Iraqi Security Cell 1 / 5 © Photo / Iraqi Security Cell الأجهزة الأمنية العراقية تلقي القبض على مجموعة إرهابية في نينوى شمالي العراق، 24 مايو 2021

وأضافت الخلية أنه تم الإيعاز إلى مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 وقوة من لواء المشاة 76 ولواء المشاة 92 بالتحرك على الأهداف وتمكنت من القبض عليهم.

وأكدت الخلية أن الإرهابيين الخمسة من المؤشرين في قاعدة البيانات كعناصر إرهابية مطلوبة للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.