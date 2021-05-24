هل يتم النظر للقروض والالتزامات المالية لاحتساب دعم حساب المواطن؟

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية عند احتساب الدعم للمستفيد.
وتلقى البرنامج تساؤلا شائعا بين المستفيدين جاء فيه: “هل يتم النظر للقروض والإلتزامات المالية لاحتساب الدعم في برنامج حساب المواطن؟”.
وأجاب البرنامج بقوله: “لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي، شاملا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنا جميع البدلات والعمولات”.
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