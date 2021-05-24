شكرا لقرائتكم خبر عن فقد زوجته وأطفاله الـ 5 في حريق بجدة.. مقيم فلسطيني يروي تفاصيل الفاجعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت محافظة جدة، واقعة مفجعة، حيث فقد مقيم فلسطيني أسرته بالكامل في حريق شقة أحد جيران أقاربه بحي المروة بجدة.

وروى المقيم الفلسطيني نادر عيوش، لبرنامج “ياهلا” المذاع عبر “روتانا خليجية”، تفاصيل الفاجعة التي وقعت في يوم 23 من شهر رمضان الماضي.

وقال المقيم الفلسطيني نادر عيوش: “وقعت الحادثة في 23 من شهر رمضان الماضي في شقة أحد جيران الأقرباء بالدور الأرضي في حي المروة، وكان أطفالي وزوجتي في شقة في الدور الثاني، ووصلت الأدخنة إليهم، وخرجوا من الشقة وحاولوا الهرب باستخدام المصعد؛ ولكن وجدوه معطلًا بسبب الحريق”.

وتابع: “حاولوا الصعود إلى سطح العمارة حتى يتنفسوا الهواء؛ إلا أنهم وجدوا الباب المؤدي إلى سطح العمارة مغلقًا، وكان الدخان أقوى منهم، وتوفوا متأثرين بالاختناق داخل الشقة”.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية للدفاع المدني أوضحت أن الحريق اندلع بسبب “عبث الأطفال”.