شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع انخفاض درجات الحرارة نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تخف حدة الحر قليلاً الأربعاء المقبل.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إنه من المتوقع أن تخف حدة الحر قليلاً من يوم الأربعاء 14شوال 1442هـ لتعود الحرارة حول معدلاتها الطبيعية الاثنين.

وأضاف الحصيني أنه متوقع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة غداً الثلاثاء 13 شوال، بعضها رعدي ممطر ورياح وغبار على أجزاء من وسط وشرق وغرب وجنوب المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق ( نجران، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض ،الشرقية).