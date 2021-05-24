مصر تحسم جدل رصد سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور

دبي - محمود عبدالرازق - ونفت وزارة الصحة والسكان المصرية تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لرصد أي سلالات جديدة من فيروس "كورونا" المتحور داخل مصر، بحسب بيان رسمي صادر من مجلس الوزراء المصري.

وشددت الوزارة على "امتلاك مصر برنامج ترصد للأوبئة يختص بتتبع كافة الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها، وفي حال ظهور أي مرض معد أو سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها".

كما أشارت الوزارة إلى "حرصها على عمل تتبع جيني لفيروس "كورونا"، خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية لمنع دخوله للبلاد، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وبحث أية إجراءات ضرورية لمواجهة انتشاره".

يذكر أن وزيرة الصحة المصرية أعلنت مؤخرا عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لمواجهة فيروس كورونا، منها الحجر الصحي في جميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس في عدد من دول العالم.

وتتضمن الإجراءات الجديدة، إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وإجراء كشف طبي عليهم.

وكانت سلطات الحجر الصحي، في مطار القاهرة الدولي، قد بدأت تفعيل استخدام جهاز للكشف عن فيروس كورونا المستجد، خلال أقل من خمس دقائق.