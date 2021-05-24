البرلمان التونسي يعقد جلسة عامة لمساءلة 5 وزراء

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع قناة "نسمة" التونسية، فإن جدول أعمال الجلسة يشتمل على توجيه أسئلة شفاهية للوزراء.

وأوضح الموقع أن الوزراء الخمسة هم: وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، وزير تكنولوجيا الاتصال، وزيرة شؤون الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبــــار السنّ، وزيرة الوظيفة العمومية.

وفي إطار متصل تعقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية، اليوم، اجتماعا للاستماع إلى كل من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بشأن مشروع القانون عدد 19-2021 الخاص بتمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كورونا.

أما لجنة شؤون التونسيين بالخارج فتستمع عن بعد إلى وزير الشؤون الخارجية، بشأن مجموعة من المسائل التي تهم المواطنين المقيمين بالخارج.