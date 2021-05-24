بسبب كورونا... السعودية تضبط 100 امرأة في جازان.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، قوله إن "الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 100 امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا".

وأكد حكمي أنه "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق المسؤول، وكل من حضر التجمع".

ولم تذكر الشرطة السعودية طبيعة التجمع المذكور، لكن ناشطين سعوديين تداولوا صورا ومقاطع فيديو، تظهر أن التجمع المقصود، كان ضمن مهرجان "بيش" للتسوق والترفيه، الذي نُظم هذا الشهر.