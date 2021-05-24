المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبدأ العمل بنظام جديد للشحن

دبي - محمود عبدالرازق - أقرأ أيضا: رئيس "قناة السويس": مسؤولو "إيفرغيفن" عرضوا تعويضا بقيمة 150 مليون دولار

وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قال يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه حريص على التطبيق التدريجي للآلية الإلكترونية الجديدة في موانئ الهيئة (السخنة / شرق- غرب بورسعيد / العريش / الأدبية) حيث تعمل الهيئة على إزالة العوائق للمستثمرين بسبب رؤيتها 2020/2025.

وبحسب البيان، سيساعد هذا النظام الجديد في حماية الحدود المصرية من وصول المواد أو البضائع المحظورة، كما سيقدم المستوردون بموجبه المستندات الرقمية للبضائع المستوردة إلى مصلحة الجمارك من خلال منصة "النافذة الواحدة" قبل شحنها إلى البلاد، من أجل الحصول على رقم التسجيل الجمركي الأولي.

ويستخدم التوقيع الإلكتروني في إدخال البيانات والتسجيل الإلكتروني لجميع البيانات والمستندات لنظام التسجيل المسبق، حسبما ذكر بيان الهيئة.