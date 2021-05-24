في "ذكرى التحرير"... الرئيس عون يتعهد باسترجاع سيادة لبنان ومحاربة الفساد

دبي - محمود عبدالرازق - وبمناسبة ذكرى التحرير، 25 مايو/ آيار، قال الرئيس عون: "إنه في ذكرى التحرير نسترجع طعم الانتصار والكرامة ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا".

وأضاف: "وكما حاربنا العدو وحررنا الأرض، علينا اليوم مجتمعين تحرير الدولة من الفساد وإعادة لبنان إلى سكة النهوض والازدهار، وحدها وحدة اللبنانيين تحقق الإصلاح وتعيد كرامة الحياة لمجتمعنا".

ويعيش لبنان مشهدا سياسيا واقتصاديا صعبا وغامضا، خاصة في ظل غياب حلول سياسية وعدم التوافق على تشكيل حكومة مؤلفة من اختصاصيين والتي تأخر تشكيلها أكثر من ستة أشهر ونصف الشهر نتيجة الخلاف القائم بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون.