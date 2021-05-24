شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على متطلبات استخراج تصريح تجمع شخصي عبر «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا” المتطلبات اللازمة للحصول على تصريح لتجمع شخصي عبر التطبيق.

وقال التطبيق ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر: “متطلبات تصريح تجمع شخصي كتابة اسم مقر التجمع ثم تحديد عدد الزائرين المسموح به للمكان بحد أقصى 20 زائر”.

وأضاف: “بعد ذلك يتم تحديد نصف القطر التقريبي للمكان بحد أدنى 200 متر ثم تحديد الموقع على الخارطة ثم طلب تصريح”.

جدير بالذكر أن تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة بالمملكة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير التطبيق من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.