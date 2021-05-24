شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يوافق على 4 تعديلات في نظام «الانضباط الوظيفي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وافق مجلس الشورى على عدداً من التعديلات على مشروع نظام الانضباط الوظيفي.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثامنة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة التي عقدت عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، وبحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

حيث أعلن الشورى الموافقة على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد ( الأولى، الخامسة عشرة، السابعة عشرة، العشرين) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي ويتمسك بقراره بشأن المواد ( العاشرة، الحادية عشرة، والثانية عشرة) .