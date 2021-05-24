شكرا لقرائتكم خبر عن «مساند»: صاحب العمل مُلزم بتكاليف حجر العمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة (مساند) على أن صاحب العمل هو من يتحمل تكاليف الحجر المؤسسي للعمالة القادمة للمملكة العربية السعودية.

وتلقى “مساند” عدة استفسارات من مواطنين بشأن تكلفة الحجر الصحي للعمالة المنزلية القادمة للمملكة، وأكد مواطن أن مكاتب الاستقدام أبلغته بعدم تحمل تكاليف الحجر الصحي المؤسسي والمقدرة بـ3 آلاف ريال كحد أدني.

وجاء الرد واضحا من “مساند” عبر تويتر بقوله: “يتحمل صاحب العمل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة القادمة للمملكة”.

وطالب مواطنون بوضع آلية تكون فيها العمالة المنزلية مستثناة من الحجر المؤسسي لأن بعضهم يجد تكاليف الحجر عالية ولا يستطيع توفير هذا المبلغ الضخم.

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت عن فرض الحجر على جميع القادمين إلى المملكة، باستثناء المواطنين والمواطنات، والمحصنين والوفود الرسمية ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيين وعائلاتهم، ومن يمتلك وثيقة تأمين صحي سارية معتمدة من الجهات الصحية في المملكة تغطي العلاج من فيروس كورونا.