شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أحمد المحلي:

التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مكتبه، اليوم, معالي قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، وأهمية تعزيز التعاون العسكري، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري وعدد من كبار الضباط من الجانبين.