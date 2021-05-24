«التحالف»: إحباط هجوم بزورق مفخخ للمليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الإثنين، إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ نفذته المليشيات الحوثية الإرهابية جنوب البحر الأحمر. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأن هذا الهجوم يؤكد استمرار المليشيات في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وأشار العميد المالكي إلى أن مليشيا الحوثيين تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

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