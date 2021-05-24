شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق (نجران، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق( القصيم، الرياض ،الشرقية).

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وتكون شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

موعد دخول الصيف فعليا

وكان الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، قد توقع أن يبدأ فصل الصيف، فعلياً يوم الأحد الموافق 7 يونيو المقبل- بمشيئة الله-.

وأوضح الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن فصل الصيف يبدأ فلكياً بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، وذلك 21 يونيو المقبل.

ولفت إلى أن الحر لا يأتي دفعة واحدة وإنما بشكل تدريجي، لذا يتوقع أن تشهد المملكة أياماً حارة قبل ذلك الموعد.