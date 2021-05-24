جوجل تعتزم تحديث التصميم الأساسي لنظام جوجل أندرويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعد 7 سنوات من النسيان، تعتزم جوجل تحديث التصميم الأساسي لنظام جوجل أندرويد، حيث أطلقت واجهة المستخدم Material Design الحالية 2014.



وأعلنت جوجل أنها تعتزم طرح واجهة المستخدم «Material You» الجديدة خلال فصل الخريف المقبل، وسيتم استعمالها لأول مرة في إصدار جوجل 12 الجديد.

ويتوافر الإصدار التجريبي من نظام أندرويد 12 لهواتف جوجل Pixel اعتبارا من الآن، بحيث يمكن للمستخدمين من هواة التجريب إلقاء نظرة على واجهة المستخدم «Material You» الجديدة، والتي تأتي بلوحة ألوان متطورة وأدوات مصممة حديثا، ومن المتوقع أن تكون واجهة المستخدم الجديدة أكثر تخصيصا من الإصدار السابق.

وهناك وظيفة جديدة تحمل اسم Color Extraction تقوم بالتعرف على الألوان السائدة والتكميلية اعتمادا على الخلفية المختارة من قبل المستخدم، وبعد ذلك يتم استعمال نظام الألوان في نظام التشغيل بالكامل بدءا من شريط الإشعارات ومرورا بعناصر التحكم في الصوت ووصولا إلى الأدوات الجديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يكون هناك المزيد من الحركات السلسة والرسوم المتحركة داخل واجهة المستخدم، وسيتم عرض النطاقات المهمة أو التي يتم استعمالها بكثرة مثل شريط الإشعارات أو الإعدادات السريعة بصورة أكثر وضوحا.

وإلى جانب التصميم الجديد، يزخر نظام جوجل أندرويد 12 بالعديد من الإمكانيات الجديدة المعنية بحماية البيانات الخاصة بالمستخدم؛ حيث تتيح لوحة التحكم في الخصوصية نظرة عامة على إعدادات الأذونات وتوفر المزيد من التفاصيل حول نوعية التطبيقات، التي تصل إلى بيانات المستخدم، وبيان نوعية هذه البيانات، كما يمكن للمستخدم سحب أذونات التطبيقات من لوحة التحكم مباشرة إذا لزم الأمر.

واعتمادا على بيانات الموقع التقريبية أعلنت شركة جوجل عن إطلاق فئة أذونات جديدة للتطبيقات، التي تحتاج إلى بيانات تقريبية للموقع وليس بيانات دقيقة للغاية، وتعتبر تطبيقات الطقس من التطبيقات، التي تحتاج إلى بيانات موقع تقريبية.

ومن ضمن الوظائف الجديدة أيضا ميزة البيان الموجودة في أعلى الجانب الأيمن لشريط الحالة، والتي تشير بوضوح إلى ما إذا كانت التطبيقات تصل إلى الميكروفون أو الكاميرا، وتظهر الأيقونات المعنية على خلفية خضراء، ولكي يتمكن المستخدم من الاستجابة على الفور يمكن التحكم في وصول التطبيق إلى الميكروفون والكاميرا عبر نظام التشغيل بالكامل بواسطة اثنين من أزرار التشغيل/الإيقاف في الإعدادات السريعة.

وتعمل وظيفة Private Compute Core على توفير حماية أفضل للخصوصية؛ حيث من المقرر أن تتم معالجة الكثير من البيانات على الهاتف الذكي مباشرة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالبيانات الشخصية المستمدة من نطاقات الصوت والفيديو والتحكم الصوتي.

وأكدت الشركة الأمريكية أن هذه البيانات لن يتم نقلها من الهاتف الذكي ومعالجتها على خوادم الشركة، وأضافت شركة جوجل أنه من المقرر طرح وظائف جديدة مع إطلاق الإصدار أندرويد 12 الجديد مع حلول فصل الخريف المقبل.