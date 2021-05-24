بريطانيا تتعقب مصابي كورونا بالكلاب البوليسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال علماء بريطانيون اليوم الاثنين إن كلاباً بوليسية تلقت تدريباً بالاستعانة بجوارب ارتداها مصابون بفيروس كورونا قد تُستخدم قريباً في المطارات أو في أماكن التجمعات للتعرف على مرضى كورونا من خلال رصد "رائحة كورونا".



وقال العلماء إن الكلاب المدربة يمكنها فحص عدة مئات من الأشخاص في غضون نصف ساعة واكتشاف المصابين بدقة تصل إلى 94.3%.

واشتملت الدراسة، التي لا تزال في مرحلة مبكرة، على قرابة 3500 من الجوارب والقمصان غير المغسولة التي ارتداها مرضى سابقون بكورونا.

وذكر الباحثون أن الكلاب استطاعت اكتشاف الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو التي تعاني من أعراض متوسطة، بالإضافة حالات العدوى بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا أواخر العام الماضي.

وقال ستيف لينزي الأستاذ في قسم العلوم الحيوية في جامعة دورم والذي شارك في الدراسة "يمكن أن تكون الكلاب طريقة رائعة لفحص عدد كبير من الأشخاص بسرعة ومنع دخول كورونا مرة أخرى إلى المملكة المتحدة".

وقال جيمس لوجان اخصائي مكافحة الأمراض في كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، والذي ترأس فريق البحث، إن الميزة الرئيسية التي تتميز بها الكلاب البوليسية عن طرق المسح الأخرى هي "سرعتها المذهلة ودقتها الكبيرة مع مجموعات كبيرة من الأشخاص".

وتأتي الدراسة البريطانية إلى جانب مشروعات تجريبية أخرى تجري في فنلندا وألمانيا وتشيلي وأماكن أخرى تستخدم الكلاب البوليسية في رصد كورونا في المطارات.