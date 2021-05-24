طيران الإمارات: طلبنا من بوينغ عدم إنتاج أي طائرة جديدة إلا بعد اختبارها 100%

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "رويترز"، اليوم الاثنين، عن رئيس "طيران الإمارات" أنه أخبر شركة "بوينغ" بأن شركته لن تتلقى طائرات لا يتماشى أداؤها مع المنصوص عليه في العقد المبرم بينهما.

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وشدد كلارك على أن الشركة لن تتسلم طائرات "بوينغ 777إكس" إذا لم يكن الأداء متماشيا مع متطلبات العقد.

وتوقع رئيس طيران الإمارات عدم تسليم أول طائرة "777إكس" قبل 2024، مشيرا إلى أنه يعتقد أن شركة بوينغ تتطلع بجدية إلى تطوير طائرة جديدة متوسطة الحجم.

وأوضح كلارك أن شركة طيران الإمارات تسير أسبوعيا ما بين 15 و20 طائرة "إيرباص إيه380إس"، معتبرا أن أداء الشركة أفضل من التوقعات.

وبين رئيس طيران الإمارات أن طائرات "إيرباص إيه380" ستظل من أساسيات الأسطول لما بين 10 و15 سنة مقبلة.

وأوضح أن الشركة تستدعي تدريجيا الطواقم العاملة لطائرات "إيرباص إيه380".

وعن علاقة شركته بشركة "فلاي دبي"، قال إنهما ستظلان علامتين منفصلتين، موضحا أنه من المقرر أن تعملا سويا عن قرب أكثر في المستقبل.